盤中速報 - 連宇(2482)股價拉至漲停，漲停價44.0元，成交2,845張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:39
連宇(2482-TW)03日09:39上漲4元，股價漲停報44.0元，委買1,323張，成交2,845張。
主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌1.81%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-128 張
- 外資買賣超：-126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+80 張
- 融券增減：-79 張
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