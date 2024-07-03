盤中速報 - 連宇(2482)股價拉至漲停，漲停價44.0元，成交2,845張

主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。所屬產業為其他電子業，相關其他電子近5日下跌1.81%。