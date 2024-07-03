盤中速報 - 連宇(2482)大漲7%，報42.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:38
連宇(2482-TW)03日09:38股價上漲2.8元，報42.8元，漲幅7%，成交1,942張。
連宇(2482-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。
近5日股價上漲0.25%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-128 張
- 外資買賣超：-126 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+80 張
- 融券增減：-79 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德律(3030)大漲7.32%，報176元
- 盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額68.95億
- 盤中速報 - 豐藝(6189)大漲7.11%，報107元
- 盤中速報 - 聯鈞(3450)急拉3.77%報137.5元，成交25,457張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇