search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 中探針(6217)急拉4.18%報49.95元，成交1,466張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:10

中探針(6217-TW)近5分K漲速4.18%，03日09:10報49.95元，成交1,466張，今日漲幅為4.94％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中探針(6217-TW)近5日股價下跌0.83%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.07%。櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-486 張
  • 外資買賣超：-345 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-141 張
  • 融資增減：-38 張
  • 融券增減：-5 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23031.140.66%
中探針49.253.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
中探針

84.62%

勝率

#波段上揚股

偏強
中探針

84.62%

勝率

#極短線強勢

偏強
中探針

84.62%

勝率

#穩定獲利股

偏強
中探針

84.62%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty