盤中速報 - 中探針(6217)急拉4.18%報49.95元，成交1,466張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:10
中探針(6217-TW)近5分K漲速4.18%，03日09:10報49.95元，成交1,466張，今日漲幅為4.94％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中探針(6217-TW)近5日股價下跌0.83%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.07%。櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-486 張
- 外資買賣超：-345 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-141 張
- 融資增減：-38 張
- 融券增減：-5 張
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