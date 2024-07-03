盤中速報 - 盛達(3027)大漲7.53%，報46.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:00
盛達(3027-TW)03日09:00股價上漲3.25元，報46.4元，漲幅7.53%，成交565張。
盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。
近5日股價上漲9.94%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+610 張
- 外資買賣超：+607 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+737 張
- 融券增減：+16 張
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