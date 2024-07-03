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鉅亨速報

盤中速報 - 盛達(3027)大漲7.53%，報46.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:00

盛達(3027-TW)03日09:00股價上漲3.25元，報46.4元，漲幅7.53%，成交565張。

盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。

近5日股價上漲9.94%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+610 張
  • 外資買賣超：+607 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：+737 張
  • 融券增減：+16 張

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