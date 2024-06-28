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鉅亨速報

盤中速報 - 盛達(3027)大漲7.26%，報42.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:05

盛達(3027-TW)02日12:05股價上漲2.85元，報42.1元，漲幅7.26%，成交1,885張。

盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。

近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-38 張
  • 外資買賣超：-44 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：-19 張
  • 融券增減：-19 張

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