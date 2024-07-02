search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 盛達(3027)股價拉至漲停，漲停價43.15元，成交5,011張

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:41

盛達(3027-TW)02日12:41上漲3.9元，股價漲停報43.15元，委買17張、委賣377張，成交5,011張。

主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日上漲0.62%。

盛達(3027-TW)近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-38 張
  • 外資買賣超：-44 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：-19 張
  • 融券增減：-19 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌停

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
盛達43.159.94%

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
盛達

83.33%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
盛達

83.33%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty