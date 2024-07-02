盤中速報 - 盛達(3027)股價拉至漲停，漲停價43.15元，成交5,011張

主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日上漲0.62%。