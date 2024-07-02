盤中速報 - 盛達(3027)股價拉至漲停，漲停價43.15元，成交5,011張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:41
盛達(3027-TW)02日12:41上漲3.9元，股價漲停報43.15元，委買17張、委賣377張，成交5,011張。
主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。所屬產業為通信網路業，相關通信網路近5日上漲0.62%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-38 張
- 外資買賣超：-44 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：-19 張
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