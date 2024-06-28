〈能源盤後〉夏季需求前景強勁 美石油鑽機數量連5周下降 原油收登2個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-02 05:48

原油期貨價格周一 (1 日) 上漲，係因於夏季需求強勁的前景以及美國活躍石油鑽井平台數量連續第五次下降，推動原油價格創下兩個多月以來的最收盤價。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.84 美元或 2.3%，收每桶 83.38 美元。 根據道瓊市場數據，此為 4 月 26 日以來近月 WTI 期貨最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.60 美元或 1.9%，收每桶 86.60 美元，根據道瓊市場數據，此為 4 月 30 日以來近月 Brent 期貨最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 3.1%，收每加侖 2.58 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.2% ，收每加侖 2.61 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 4.7%，收每百萬 Btu 2.48 美元。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 總監 Manish Raj 周一表示，由於市場普遍預期下半年供應短缺，因此石油交易者搶在此之前加倉。

「需求低迷的傳言壓低油價，但夏季的炎熱已消除這些擔憂。公路旅行、航班預訂和卡車運輸都在強勁增長，且不僅在美國，而是全球均如此。」

WTI 原油和 Brent 原油價格 6 月漲近 6%，自本月初石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 稱 10 月起逐步取消自願減產措施後的疲軟走勢中恢復過來。

分析師表示，隨著以色列和伊朗支持的真主黨之間的緊張局勢加劇，市場擔憂中東衝突擴大，以及 OPEC + 重申他們可能根據市場狀況改變計畫，這些均有助於原油價格反彈。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，「儘管市場仍擔憂需求狀況，例如美國汽油需求和中國表關需求等，但我們仍持續看漲 Brent 原油。」

美國能源資訊局 (EIA) 上周發布的數據顯示，6 月 21 日止的當周，美國汽油庫存增加，需求跌至每日 900 萬桶以下，隨著夏日駕駛季的到來 (陣亡將士紀念日起至勞動節)，這樣的需求數據被視為「疲軟」。

對石油多頭來說，儘管產量接近歷史最高水準，但美國鑽探活動繼續放緩，仍是利多消息。

ING 分析師稱，油田服務公司貝克休斯上周五發布的數據顯示，上周活躍石油鑽井平台數量減少 6 個，至 479 個，為 2021 年 12 月以來的最低水準，且已連續 5 周數量下降。

荷蘭合作銀行全球能源策略師 Joe DeLaura 近日報告指出，OPEC 欲在第四季恢復部分石油供應的目標，將與「美國原油產量可能降至 1300 萬桶 / 日以下」同時發生。

他指出，美國油井生產力已連續 4 年下降，為了保持產量穩定，必須進行更多鑽探，但鑽機數量正在下降，自 2022 年第四季觸頂後呈現下降走勢。

DeLaura 稱，在石油生產開始之前，運作中的鑽機之間也存在大約 5 季或 15-18 個月的「滯後」。2023 全年鑽機數量有所下降，最近已降至 500 台以下，「這是個不爭的事實，活躍鑽機數量減少意味著石油產量減少。」