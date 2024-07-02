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鉅亨速報

盤後速報 - 盟立(2464)次交易(3)日除息0.5元，參考價69.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

盟立(2464-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為69.7元，相較今日收盤價70.20元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 70.20 0.5 0.71% 0.0
2023/07/03 38.05 1.8 4.73% 0.0
2022/07/04 38.35 2.2 5.74% 0.0
2021/08/16 43.2 2.0 4.63% 0.0
2020/07/02 39.0 2.5 6.41% 0.0

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