盤後速報 - 盟立(2464)次交易(3)日除息0.5元，參考價69.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
盟立(2464-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為69.7元，相較今日收盤價70.20元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|70.20
|0.5
|0.71%
|0.0
|2023/07/03
|38.05
|1.8
|4.73%
|0.0
|2022/07/04
|38.35
|2.2
|5.74%
|0.0
|2021/08/16
|43.2
|2.0
|4.63%
|0.0
|2020/07/02
|39.0
|2.5
|6.41%
|0.0
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