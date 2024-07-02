盤後速報 - 毅嘉(2402)次交易(3)日除息1.19元，參考價37.06元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06
毅嘉(2402-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.19元。
首日參考價為37.06元，相較今日收盤價38.25元，息值合計為1.19元，股息殖利率3.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/03
|38.25
|1.18616
|3.1%
|0.0
|2023/08/24
|37.5
|0.99155
|2.64%
|0.0
|2022/07/29
|14.9
|0.5
|3.36%
|0.0
|2021/07/29
|19.35
|0.5
|2.58%
|0.0
|2020/07/16
|13.8
|0.5
|3.62%
|0.0
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