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鉅亨速報

盤後速報 - 毅嘉(2402)次交易(3)日除息1.19元，參考價37.06元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

毅嘉(2402-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.19元。

首日參考價為37.06元，相較今日收盤價38.25元，息值合計為1.19元，股息殖利率3.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/03 38.25 1.18616 3.1% 0.0
2023/08/24 37.5 0.99155 2.64% 0.0
2022/07/29 14.9 0.5 3.36% 0.0
2021/07/29 19.35 0.5 2.58% 0.0
2020/07/16 13.8 0.5 3.62% 0.0

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