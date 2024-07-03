search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 天仁(1233)下週(7月10日)除息0.9元，預估參考價33.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

天仁(1233-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(7月3日)收盤價34.20元計算，預估參考價為33.3元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

天仁(1233-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為茶葉製造加工。茶葉製品買賣。茶相關製品。近5日股價上漲0.29%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 34.20 0.9 2.63% 0.0
2023/07/13 37.75 0.85 2.25% 0.0
2022/07/12 34.0 0.8 2.35% 0.0
2021/09/06 34.9 0.8 2.29% 0.0
2020/07/10 38.25 1.6 4.18% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23172.431.28%
天仁34.2-0.15%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty