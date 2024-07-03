盤後速報 - 天仁(1233)下週(7月10日)除息0.9元，預估參考價33.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
天仁(1233-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(7月3日)收盤價34.20元計算，預估參考價為33.3元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
天仁(1233-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為茶葉製造加工。茶葉製品買賣。茶相關製品。近5日股價上漲0.29%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|34.20
|0.9
|2.63%
|0.0
|2023/07/13
|37.75
|0.85
|2.25%
|0.0
|2022/07/12
|34.0
|0.8
|2.35%
|0.0
|2021/09/06
|34.9
|0.8
|2.29%
|0.0
|2020/07/10
|38.25
|1.6
|4.18%
|0.0
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