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鉅亨速報

盤後速報 - 朋程(8255)下週(7月9日)除息5元，預估參考價216.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

朋程(8255-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月2日)收盤價221.50元計算，預估參考價為216.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

朋程(8255-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為電子零組件製造業。近5日股價上漲1.85%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 221.50 5.0 2.26% 0.0
2023/07/06 176.5 4.0 2.27% 0.0
2022/07/06 140.0 4.0 2.86% 0.0
2021/08/17 200.5 0.7002 0.35% 0.0
2021/07/06 201.0 2.3007 1.14% 0.0

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