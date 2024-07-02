盤後速報 - 台塑化(6505)下週(7月9日)除息2元，預估參考價61.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
台塑化(6505-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月2日)收盤價63.80元計算，預估參考價為61.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
台塑化(6505-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為石油化工原料製造業(C801020)。基本化學工業製造業(C801010)。近5日股價下跌1.22%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|63.80
|2.0
|3.13%
|0.0
|2023/06/13
|88.2
|1.1
|1.25%
|0.0
|2022/06/21
|94.5
|3.8
|4.02%
|0.0
|2021/07/23
|100.5
|0.59
|0.59%
|0.0
|2020/06/17
|90.8
|2.9
|3.19%
|0.0
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