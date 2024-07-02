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鉅亨速報

盤後速報 - 台塑化(6505)下週(7月9日)除息2元，預估參考價61.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

台塑化(6505-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月2日)收盤價63.80元計算，預估參考價為61.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

台塑化(6505-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為石油化工原料製造業(C801020)。基本化學工業製造業(C801010)。近5日股價下跌1.22%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 63.80 2.0 3.13% 0.0
2023/06/13 88.2 1.1 1.25% 0.0
2022/06/21 94.5 3.8 4.02% 0.0
2021/07/23 100.5 0.59 0.59% 0.0
2020/06/17 90.8 2.9 3.19% 0.0

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