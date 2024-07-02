盤後速報 - 和椿(6215)下週(7月9日)除息1元，預估參考價58.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
和椿(6215-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月2日)收盤價59.20元計算，預估參考價為58.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
和椿(6215-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化系統業務。安全裝置系統業務。其他。近5日股價上漲10.33%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|59.20
|1.0
|1.69%
|0.0
|2023/07/04
|30.6
|1.8
|5.88%
|0.0
|2022/07/11
|22.8
|1.8
|7.89%
|0.0
|2021/08/23
|30.7
|0.5
|1.63%
|0.0
|2020/07/08
|15.4
|0.5
|3.25%
|0.0
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