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鉅亨速報

盤後速報 - 和椿(6215)下週(7月9日)除息1元，預估參考價58.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

和椿(6215-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月2日)收盤價59.20元計算，預估參考價為58.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

和椿(6215-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化系統業務。安全裝置系統業務。其他。近5日股價上漲10.33%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 59.20 1.0 1.69% 0.0
2023/07/04 30.6 1.8 5.88% 0.0
2022/07/11 22.8 1.8 7.89% 0.0
2021/08/23 30.7 0.5 1.63% 0.0
2020/07/08 15.4 0.5 3.25% 0.0

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