盤中速報 - 和椿(6215)急拉4.47%報58.9元，成交2,269張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:17
和椿(6215-TW)近5分K漲速4.47%，28日09:17報58.9元，成交2,269張，今日漲幅為7.48％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
和椿(6215-TW)近5日股價下跌1.08%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子下跌1.8%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+644 張
- 外資買賣超：+693 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：-146 張
- 融券增減：-142 張
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