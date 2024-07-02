search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 德昌(5511)下週(7月9日)除息5元，預估參考價66.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

德昌(5511-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月2日)收盤價71.40元計算，預估參考價為66.4元，息值合計為5.0元，股息殖利率7.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

德昌(5511-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為建築及土木工程。近5日股價上漲0.99%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 71.40 5.0 7.0% 0.0
2023/07/06 74.3 2.4 3.23% 0.0
2022/07/07 30.0 2.0 6.67% 0.0
2021/07/08 31.2 2.0 6.41% 0.0
2020/07/14 31.2 2.2 7.05% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
德昌71.40.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏弱
德昌

82.35%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty