盤後速報 - 瀚宇博(5469)下週(7月9日)除息1.61元，預估參考價55.39元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
瀚宇博(5469-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.61元。
以今日(7月2日)收盤價57.00元計算，預估參考價為55.39元，息值合計為1.61元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
瀚宇博(5469-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲4.85%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|57.00
|1.60914
|2.82%
|0.0
|2023/07/19
|50.2
|2.4
|4.78%
|0.0
|2022/08/09
|31.8
|2.2
|6.92%
|0.0
|2021/08/12
|46.75
|2.2
|4.71%
|0.0
|2020/07/23
|45.4
|1.674
|3.69%
|0.0
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