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鉅亨速報

盤後速報 - 瀚宇博(5469)下週(7月9日)除息1.61元，預估參考價55.39元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

瀚宇博(5469-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.61元。

以今日(7月2日)收盤價57.00元計算，預估參考價為55.39元，息值合計為1.61元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

瀚宇博(5469-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲4.85%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 57.00 1.60914 2.82% 0.0
2023/07/19 50.2 2.4 4.78% 0.0
2022/08/09 31.8 2.2 6.92% 0.0
2021/08/12 46.75 2.2 4.71% 0.0
2020/07/23 45.4 1.674 3.69% 0.0

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