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鉅亨速報

盤後速報 - 界霖(5285)下週(7月9日)除息2元，預估參考價65.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

界霖(5285-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月2日)收盤價67.60元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

界霖(5285-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架。模具及其它。近5日股價下跌1.31%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 67.60 2.0 2.96% 0.0
2023/07/04 76.7 3.5 4.56% 0.0
2022/07/12 78.0 4.0 5.13% 0.0
2021/08/03 115.5 2.4116 2.09% 0.0
2020/08/04 44.95 2.46 5.47% 0.0

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