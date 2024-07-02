盤後速報 - 界霖(5285)下週(7月9日)除息2元，預估參考價65.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
界霖(5285-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月2日)收盤價67.60元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
界霖(5285-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為導線架。模具及其它。近5日股價下跌1.31%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|67.60
|2.0
|2.96%
|0.0
|2023/07/04
|76.7
|3.5
|4.56%
|0.0
|2022/07/12
|78.0
|4.0
|5.13%
|0.0
|2021/08/03
|115.5
|2.4116
|2.09%
|0.0
|2020/08/04
|44.95
|2.46
|5.47%
|0.0
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