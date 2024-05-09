〈原相法說〉三大產品線全面成長 Q2營收估續揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-09 15:05

IC 設計業者原相 (3227-TW) 今 (9) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，第二季滑鼠、遊戲機與其他產品線同步成長，帶動營收優於上季，且受惠有利的匯率環境，雙率也會持續優化。

展望第二季，羅美煒說，依目前滑鼠訂單來看，一般滑鼠需求趨緩，電競滑鼠需求仍相當不錯，整體滑鼠業績較上季略增，與去年相比可成長 3 成以上；遊戲機上季為出貨淡季，預期第二季客戶拉貨會增加，季增幅較大。

其他產品線方面，包括 OTS、安防、射頻、藍芽與電容觸控等，第二季各需求有增有減，不過，大致可季增個位數百分比；針對車用訂單，羅美煒補充，過去幾季需求有穩定增加，不過目前占比仍小。

整體來看，第二季營收會較上季穩定成長，與去年同期則有較明顯的增幅，至於雙率方面，毛利率受惠產品組合優化、有利的匯率環境、成本持續改善等，本季毛利率預估增加幾個百分點，營益率也因營收成長、毛利率提升，數值與去年第四季水準相當。