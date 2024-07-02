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鉅亨速報

盤後速報 - 揚博(2493)下週(7月9日)除息5元，預估參考價91.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

揚博(2493-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月2日)收盤價96.70元計算，預估參考價為91.7元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水.。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備.。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品.。近5日股價上漲1.59%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 96.70 5.0 5.17% 0.0
2023/07/11 64.5 4.0 6.2% 0.0
2022/07/12 43.5 2.75 6.32% 0.0
2021/07/08 39.65 2.5 6.31% 0.0
2020/07/09 36.95 2.5 6.77% 0.0

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