盤後速報 - 揚博(2493)下週(7月9日)除息5元，預估參考價91.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
揚博(2493-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月2日)收盤價96.70元計算，預估參考價為91.7元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
揚博(2493-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板(PCB)製程、檢測設備及製程用各式化學藥水.。液晶顯示器(LCD)製程、檢測設備.。半導體製程、檢測設備、材料及製程用各式化學品.。近5日股價上漲1.59%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|96.70
|5.0
|5.17%
|0.0
|2023/07/11
|64.5
|4.0
|6.2%
|0.0
|2022/07/12
|43.5
|2.75
|6.32%
|0.0
|2021/07/08
|39.65
|2.5
|6.31%
|0.0
|2020/07/09
|36.95
|2.5
|6.77%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 時報(8923)次交易(3)日除息0.8元，參考價20.0元
- 盤後速報 - 商億-KY(8482)次交易(3)日除息2.3元，參考價62.8元
- 盤後速報 - 應廣(6716)次交易(3)日除息2元，參考價121.5元
- 盤後速報 - 萬年清(6624)次交易(3)日除息1元，參考價39.4元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇