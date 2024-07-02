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台股

鴻海、聯電走上貼息路 群益：除息行情還是得看美股和外資臉色

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-02 16:36

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台股今日下跌179點。(鉅亨網資料照)

台股加權指數今 (2) 日下跌 179 點，終場收在 22879 點，作為 7 月首波除息秀的指標股鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 出師不利，填息不成反貼息，群益投顧總經理范振鴻今 (2) 日表示，的確多多少少會影響一點市場信心，但漲多拉回是正常狀況，接下來重量個股能否穩步走向填息路，主要還是看美股和外資臉色。

范振鴻說明，進入第三季的開始，鴻海處貼息窘境，不至於立即解讀大盤轉弱，顯然今日的台股走勢是外資進行逢高調節、獲利入袋，且台股和韓股的走勢方向連動美國科技股，並非只有台股走弱。

范振鴻進一步提到，事實上，台股已整整漲了 6 個月，短期的調整均屬合理狀況，就算輝達漲多見到賣壓，只要與 AI 有關的軟體股未同步轉弱，都還是解讀為技術面的調整。

鴻海今日跌 2.85%，聯電跌 2.23%，范振鴻認為，多多少少對市場信心有一點影響，但接棒的ˊ華碩 (2357-TW)、聯發科 (2454-TW) 能否穩步填息，「個股還是會走個股的路」，惟一旦美股轉弱，勢將擴大到整體信心面。

也有法人提到，市場在 7 月 18 日台積電法說前，將陷入高檔震盪整理，在此之前，大盤觀望，個股的輪動為主流。

文章標籤

外資鴻海聯電台積電台股填息除息

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集中市場加權指數22879.37-0.78%
鴻海204.5-2.85%
聯電52.7-2.23%
華碩490-1.11%
聯發科1410-0.35%

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