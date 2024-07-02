曾熱銷數百萬台！亞馬遜Kindle正式退出中國市場 陸網友：真的只能蓋泡麵了

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 15:52

亞馬遜 (AMZN-US) 中國上週日 (6 月 30 日) 宣佈 Kindle 中國電子書店於該日停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀，Kindle 客戶服務也在同日截止，亞馬遜 Kindle 電子書店正式退出中國市場。

面對這一消息，不少網友戲稱「這下真的只能蓋泡麵了」、「泡麵搭檔」，也有網友說是「時代的眼淚」，

實際上，早在 2022 年 6 月，亞馬遜便宣佈在 2023 年 6 月底停止 Kindle 中國電子書店的營運。此後，用戶不能購買新的電子書。對於已經購買的電子書，可在 2024 年 6 月 30 日前下載，並且可以在此後繼續閱讀。

根據亞馬遜 Kindle 服務號去年 6 月 30 日發佈的通知，中國 Kindle 電子書店正式停止營運，此後使用者無法再購買新的電子書。使用者此前已購買的電子書，可以在 2024 年 6 月 30 日之前下載，並且可以繼續閱讀。存儲在 Kindle 設備上的電子書及個人文檔不會受到影響，Kindle 中國區客服服務也將持續到 2024 年 6 月 30 日。

根據媒體在去年停運當天做的小型隨機調查，75% 受訪者稱 Kindle 買回來後的使用頻率非常低，平時更多使用手機看電子書、聽書。由於網路上的免費圖書資源日漸豐富，逾半受訪者稱很少會進入 Kindle 的電子書店購書，因此業務關停對他們的影響並不大。

2013 年 6 月，Kindle 進入中國市場，中國用戶可透過無線網路使用 Kindle 購買、下載和閱讀電子書、報紙、雜誌及其它電子媒體。Kindle 進入中國後，很快受到中國青年學子的青睞。

數據顯示，在 2013 年到 2018 年間，亞馬遜在中國賣出數百萬台 Kindle。根據 2018 年亞馬遜的一份內部檔案，中國在 2017 年底成為 Kindle 最大市場，銷量占全球 40% 以上。

但隨著中國 4G 和 5G 網路覆蓋率大幅提高，中國用戶對電子書閱讀器的需求急降。研究機構分析認為，由於中國免費電子書獲取的便捷性和印刷成本低廉，Kindle 商店的商業價值有限。

除 Kindle 電子書店收攤外，亞馬遜近年不斷調整中國市場業務，受零售業務競爭激烈、中國電商平台衝擊等影響，亞馬遜在 2019 年關閉了中國本土電商業務。