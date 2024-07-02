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鉅亨速報

盤中速報 - 笙泉(3122)大跌7.14%，報52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:51

笙泉(3122-TW)02日12:51股價下跌4元，報52.0元，跌幅7.14%，成交3,115張。

笙泉(3122-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發、設計及銷售各種 積體電路。

近5日股價上漲0.9%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,429 張
  • 外資買賣超：-1,303 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-126 張
  • 融資增減：+277 張
  • 融券增減：-43 張

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