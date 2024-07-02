盤中速報 - 笙泉(3122)大跌7.14%，報52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:51
笙泉(3122-TW)02日12:51股價下跌4元，報52.0元，跌幅7.14%，成交3,115張。
笙泉(3122-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發、設計及銷售各種 積體電路。
近5日股價上漲0.9%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,429 張
- 外資買賣超：-1,303 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-126 張
- 融資增減：+277 張
- 融券增減：-43 張
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