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鉅亨速報

盤中速報 - 大聯大(3702)大跌7.04%，報84.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:04

大聯大(3702-TW)02日11:04股價下跌6.4元，報84.5元，跌幅7.04%，成交12,035張。

大聯大(3702-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為一般投資業。國際貿易業。

近5日股價上漲2.71%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,113 張
  • 外資買賣超：-3,106 張
  • 投信買賣超：+6,545 張
  • 自營商買賣超：+674 張
  • 融資增減：-174 張
  • 融券增減：+14 張

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