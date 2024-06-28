盤中速報 - 大聯大(3702)大跌7.04%，報84.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:04
大聯大(3702-TW)02日11:04股價下跌6.4元，報84.5元，跌幅7.04%，成交12,035張。
大聯大(3702-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為一般投資業。國際貿易業。
近5日股價上漲2.71%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,113 張
- 外資買賣超：-3,106 張
- 投信買賣超：+6,545 張
- 自營商買賣超：+674 張
- 融資增減：-174 張
- 融券增減：+14 張
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