〈焦點股〉泰福生物相似藥獲美國FDA上市許可 連2天跳空漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 10:33

泰福 - KY(6541-TW) 宣布首個生物相似藥 TX01，於台灣時間上周五 (29 日) 獲得美國食品暨藥物管理局 FDA 核發上市許可 BLA，正式進軍美國，激勵泰福今 (2) 日開盤即跳空漲停鎖住 55.2 元。

泰福今天開盤即跳空漲停鎖住 55.2 元，連 2 日皆跳空漲停，持續站穩所有均線。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 129 張。

泰福指出，此次獲得美國 FDA 核發上市許可，除了是台灣首個由美國 FDA 核准的生物相似藥上市許可，也是全亞洲的第一個由美國 FDA 核准之白血球增生劑 filgrastim 生物相似藥的上市許可，搶攻全球最大的生物相似藥市場商機。

泰福董事長暨執行長陳林正表示，獲得 FDA 的上市許可代表公司的重大里程碑，泰福除了自主研發生物相似藥之外，現在也開始提供生物藥品之委託開發暨製造 CDMO 服務。

泰福的生物相似藥 TX01，原廠參考藥物為 Neupogen(filgrastim)，其適應症為治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症，也是美國 FDA 所核發的 filgrastim 生物相似藥第四張上市許可。