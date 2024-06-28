〈焦點股〉泰福生物相似藥獲美國FDA上市許可 連2天跳空漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-02 10:33
泰福 - KY(6541-TW) 宣布首個生物相似藥 TX01，於台灣時間上周五 (29 日) 獲得美國食品暨藥物管理局 FDA 核發上市許可 BLA，正式進軍美國，激勵泰福今 (2) 日開盤即跳空漲停鎖住 55.2 元。
泰福今天開盤即跳空漲停鎖住 55.2 元，連 2 日皆跳空漲停，持續站穩所有均線。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 129 張。
泰福指出，此次獲得美國 FDA 核發上市許可，除了是台灣首個由美國 FDA 核准的生物相似藥上市許可，也是全亞洲的第一個由美國 FDA 核准之白血球增生劑 filgrastim 生物相似藥的上市許可，搶攻全球最大的生物相似藥市場商機。
泰福董事長暨執行長陳林正表示，獲得 FDA 的上市許可代表公司的重大里程碑，泰福除了自主研發生物相似藥之外，現在也開始提供生物藥品之委託開發暨製造 CDMO 服務。
泰福的生物相似藥 TX01，原廠參考藥物為 Neupogen(filgrastim)，其適應症為治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症，也是美國 FDA 所核發的 filgrastim 生物相似藥第四張上市許可。
根據 IQVIA 數據，截至 2024 年 3 月，美國 filgrastim 的市場達 4 億美元，加拿大則為 6500 萬美元，而泰福生技的 Nypozi 已於今年 1 月在加拿大開賣。
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