馬士基執行長：紅海航運受阻將持續到第3季

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-02 11:12

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）周一（1 日）表示，對航運公司和企業而言，未來幾個月充滿挑戰，因為紅海航運受阻的問題將持續到第 3 季。

自去年 12 月以來，馬士基等航運公司已經讓船隻繞道非洲好望角，以免在紅海遭葉門叛軍胡塞襲擊。繞道了增加航行時間，提高了運價。

據《路透》報導，馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）說：「這種情況持續得愈久，我們的成本就會愈高。」他表示：「我們還不知道能回收多少成本，也不曉得要多久才能回收成本」。

另據《路透》上月底報導，任何想在繁忙時段搭 Uber 的人，都經歷過這款叫車應用程式（App）最不討喜的功能：加乘計費。想叫車的人太多，但跑 Uber 的人太少，代表從 A 地到 B 地的成本飆升。眼下，全球海運業也出現類似情況。