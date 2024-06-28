明確力挺！CNN：拜登家人鼓勵他選下去 討論是否該解僱高級顧問

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-02 09:00

美國總統拜登的家人周日（30 日）鼓勵他繼續投入 2024 年總統大選選戰，並私下討論在拜登是否應該解僱高級顧問，理由是拜登在電視辯論上的表現慘不忍睹，打亂了他的競選腳步。

據《CNN》周一報導，拜登顧問說，拜登的家人，包括第一夫人吉兒（Jill Biden）、小兒子韓特（Hunter Biden）及孫輩，在「大衛營」（Camp David）聚會，懇求他繼續爭取連任。一位顧問表示，拜登的家人態度很明確。

一位顧問說，拜登的家人顯然對為拜登做電視辯論準備的團隊感到失望，他們討論了是否應該解僱拜登的高級顧問，以及是否應該調整競選團隊人員。

然而，拜登向來保護幕僚，不喜歡解僱幕僚。截至周日，他的團隊並未出現重大人員調整即將到來的跡象。

在拜登爭取連任一事上，吉兒具有相當大的影響力。此外，拜登也常常就政治決策詢問兒孫等家庭成員的看法。

美國預定 11 月 5 日舉行總統大選，民主黨要在 8 月 19 日全國代表大會上正式確定總統候選人。由於拜登已在黨內初選中贏得足夠票數，除非他主動退選，否則民主黨無法更換候選人。