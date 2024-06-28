明確力挺！CNN：拜登家人鼓勵他選下去 討論是否該解僱高級顧問
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-02 09:00
美國總統拜登的家人周日（30 日）鼓勵他繼續投入 2024 年總統大選選戰，並私下討論在拜登是否應該解僱高級顧問，理由是拜登在電視辯論上的表現慘不忍睹，打亂了他的競選腳步。
據《CNN》周一報導，拜登顧問說，拜登的家人，包括第一夫人吉兒（Jill Biden）、小兒子韓特（Hunter Biden）及孫輩，在「大衛營」（Camp David）聚會，懇求他繼續爭取連任。一位顧問表示，拜登的家人態度很明確。
一位顧問說，拜登的家人顯然對為拜登做電視辯論準備的團隊感到失望，他們討論了是否應該解僱拜登的高級顧問，以及是否應該調整競選團隊人員。
然而，拜登向來保護幕僚，不喜歡解僱幕僚。截至周日，他的團隊並未出現重大人員調整即將到來的跡象。
在拜登爭取連任一事上，吉兒具有相當大的影響力。此外，拜登也常常就政治決策詢問兒孫等家庭成員的看法。
美國預定 11 月 5 日舉行總統大選，民主黨要在 8 月 19 日全國代表大會上正式確定總統候選人。由於拜登已在黨內初選中贏得足夠票數，除非他主動退選，否則民主黨無法更換候選人。
在家人堅定支持拜登之際，民主黨也在努力平息質疑聲浪。兩位民主黨前總統柯林頓和歐巴馬、眾議院前議長裴洛西等大咖紛紛發聲，支持拜登。加州州長紐松、伊利諾伊州州長普里茨克等民主黨新星也公開力挺拜登。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇