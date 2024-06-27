盤中速報 - 大量(3167)大漲7.14%，報67.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:50
大量(3167-TW)27日09:50股價上漲4.5元，報67.5元，漲幅7.14%，成交552張。
大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
近5日股價上漲11.31%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+146 張
- 外資買賣超：+146 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+477 張
- 融券增減：+2 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 勤益控(1437)大漲7.62%，報39.55元
- 盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額1.81億
- 盤中速報 - 欣技(6160)急跌-3.28%報29.4元，成交7,394張
- 盤中速報 - 凱鈺(5468)股價殺至跌停，跌停價26.95元，成交786張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇