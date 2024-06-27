search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 大量(3167)大漲7.14%，報67.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:50

大量(3167-TW)27日09:50股價上漲4.5元，報67.5元，漲幅7.14%，成交552張。

大量(3167-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

近5日股價上漲11.31%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+146 張
  • 外資買賣超：+146 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+477 張
  • 融券增減：+2 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22899.26-0.38%
大量65.33.65%

相關權證

加權指數法興 槓桿23.04
加權指數法興 槓桿23.03

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty