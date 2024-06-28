盤中速報 - 新日興(3376)大跌7.17%，報220元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:18
新日興(3376-TW)02日11:18股價下跌17元，報220.0元，跌幅7.17%，成交7,069張。
新日興(3376-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。
近5日股價上漲5.8%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+946 張
- 外資買賣超：-4,130 張
- 投信買賣超：+5,368 張
- 自營商買賣超：-292 張
- 融資增減：-186 張
- 融券增減：+67 張
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