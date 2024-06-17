美銀看好白銀漲勢 預計兩年內站上每盎司35美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-06-18 13:40

儘管市場波動導致白銀價格跌破每盎司 30 美元，但不少分析師仍看好白銀的後續走勢。

美國銀行 (Bank of America) 是最新加入看多機構，認為採礦業具強勁潛力。美銀貴金屬策略師 Michael Widmer 預計，未來兩年內白銀價格將升至每盎司 35 美元。

短期來看，許多分析師指出，即使在目前的調整中，白銀也成功在其上行的 50 日移動均線上保持了堅實的支撐。

7 月白銀期貨周一 (17 日) 交易價格為每盎司 29.235 美元，當日下跌 0.86%。

Winder 說：「由於工業需求疲軟，白銀的表現遜於黃金。隨着全球經濟出現拐點，這種白色金屬的表現應該會開始好轉。隨着銀含量更高的下一代太陽能電池板更加受到歡迎，其他支持也在不斷湧現。所有這些都可能吸引更多投資者進入市場，形成一個推高價格的良性循環，每盎司 30 美元即將到來。」

Widmer 肯定白銀的「買入」評級，相信它除避險外，在做為工業金屬也有良好的上漲潛力。但他同時提醒，若要價格上漲，投資需求必須回升。