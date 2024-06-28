鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為200.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.37元上修至3.45元，其中最高估值3.48元，最低估值3.27元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.48(3.48)
|4.5
|5.25
|5.25
|最低值
|3.27(3.05)
|3.95
|4.4
|5.25
|平均值
|3.4(3.33)
|4.12
|4.83
|5.25
|中位數
|3.45(3.37)
|4.08
|4.83
|5.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.33億
|9.72億
|11.06億
|11.35億
|最低值
|8.02億
|8.72億
|10.26億
|11.35億
|平均值
|8.18億
|9.15億
|10.66億
|11.35億
|中位數
|8.16億
|9.08億
|10.66億
|11.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.71
|0.96
|-0.17
|-7.04
|2.18
|營業收入
|3.67億
|3.95億
|4.46億
|5.41億
|7.17億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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