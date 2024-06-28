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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.45元，預估目標價為200.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.37元上修至3.45元，其中最高估值3.48元，最低估值3.27元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.48(3.48)4.55.255.25
最低值3.27(3.05)3.954.45.25
平均值3.4(3.33)4.124.835.25
中位數3.45(3.37)4.084.835.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.33億9.72億11.06億11.35億
最低值8.02億8.72億10.26億11.35億
平均值8.18億9.15億10.66億11.35億
中位數8.16億9.08億10.66億11.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.710.96-0.17-7.042.18
營業收入3.67億3.95億4.46億5.41億7.17億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVAV

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