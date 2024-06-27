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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.38元，預估目標價為200.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.38元，其中最高估值3.55元，最低估值3.05元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.55(3.64)4.55.255.25
最低值3.05(3)3.654.45.25
平均值3.36(3.36)4.064.835.25
中位數3.38(3.47)4.044.835.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.29億9.49億10.81億11.35億
最低值7.96億8.67億10.26億11.35億
平均值8.11億9.08億10.54億11.35億
中位數8.13億9.09億10.54億11.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.710.96-0.17-7.04
營業收入3.67億3.95億4.46億5.41億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVAV

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