鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.38元，預估目標價為200.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.38元，其中最高估值3.55元，最低估值3.05元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.64)
|4.5
|5.25
|5.25
|最低值
|3.05(3)
|3.65
|4.4
|5.25
|平均值
|3.36(3.36)
|4.06
|4.83
|5.25
|中位數
|3.38(3.47)
|4.04
|4.83
|5.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.29億
|9.49億
|10.81億
|11.35億
|最低值
|7.96億
|8.67億
|10.26億
|11.35億
|平均值
|8.11億
|9.08億
|10.54億
|11.35億
|中位數
|8.13億
|9.09億
|10.54億
|11.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|0.96
|-0.17
|-7.04
|營業收入
|3.67億
|3.95億
|4.46億
|5.41億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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