〈台幣〉股匯脫鉤 外資擴大匯出重貶近1角收32.546元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 18:39
下半年首個交易日，台北股匯走勢不同調，新台幣兌美元匯率今 (1) 日在外資大舉匯出下，終場重貶 9.6 分，收在 32.546 元，上周五強勢升值幅度全數回吐，台北及元太外匯兩市總成交值 19.385 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.47 元，匯價隨即一路走低，午盤後，受到台股震盪拉回影響，美元買盤進一步擴大，匯價最低來到 32.554 元。
匯銀人士指出，上周主要有出口商月底、季底例行性拋匯支撐，進入 7 月，出口商明顯縮手觀望，今天除了外資買匯外，投信同步進場買美元，使得新台幣走勢承壓。
匯銀人士坦言，新台幣匯率近期走勢震盪，外資雙向操作，動向難以研判，除了股匯脫鉤以外，新台幣匯率經常與亞幣不同調，走自己的路，不過，在聯準會確定降息時程以前，美元在利差優勢下仍將持續吸金，維持強勢地位。
根據央行統計，美元指數下跌 0.34%，回落至 105 左右，歐元勁揚 0.54%，主要亞幣升貶互見，韓元重貶 0.35%、新台幣亦貶值 0.29%，人民幣小貶 0.03%，而新加坡幣升 0.13%，日元也小升 0.05%。
本周美國、歐洲等主要國家將揭曉一系列重要經濟數據，包括全球 PMI 數據、美國就業數據、歐元區通膨等。此外，美國將公布 6 月聯準會會議紀要，而聯準會主席鮑爾也將對外發言，投資人將藉此分析最快降息的時間點，市場普遍預期 9 月將展開首次降息。
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