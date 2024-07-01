〈台幣〉股匯脫鉤 外資擴大匯出重貶近1角收32.546元

下半年首個交易日，台北股匯走勢不同調， 新台幣 兌美元匯率今 (1) 日在外資大舉匯出下，終場重貶 9.6 分，收在 32.546 元，上周五強勢升值幅度全數回吐，台北及元太外匯兩市總成交值 19.385 億美元。

新台幣 兌美元今天開盤價為 32.47 元，匯價隨即一路走低，午盤後，受到台股震盪拉回影響，美元買盤進一步擴大，匯價最低來到 32.554 元。

根據央行統計，美元指數下跌 0.34%，回落至 105 左右，歐元勁揚 0.54%，主要亞幣升貶互見，韓元重貶 0.35%、新台幣亦貶值 0.29%，人民幣小貶 0.03%，而新加坡幣升 0.13%，日元也小升 0.05%。