法國第一輪選舉後歐元上漲 日元仍受困38年低點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-01 14:40

歐元周一 (1 日) 上漲，法國提前舉行第一輪選舉，極右翼政黨取得領先地位，但領先幅度小於預期，緩解了投資者對法國即將採取更激進政策轉變的擔憂。

出口民調顯示，勒龐 (Marine Le Pen) 領導的極右翼國民聯盟贏得了周日法國議會第一輪選舉，不過，分析人士指出，該黨贏得的選票比例低於民調最初預測，難以拿下絕對多數。

自法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 於 6 月 9 日宣布大選以來，歐元已下跌約 0.8%，周一一度觸及兩周高點，此後漲幅縮小至 0.4%，至 1.0756 美元。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong 表示，國民聯盟表現實際上比預期要差一些，因此，亞洲早盤交易歐元小幅上漲，因為如果極右翼政黨贏得更多，可能引發財政政策的擔憂。

與此同時，美元略微走弱，上周五數據顯示美國通膨 5 月降溫，鞏固了聯準會將在今年稍晚開始降息的預期。根據 CME FedWatch 工具的數據，目前市場定價顯示聯準會 9 月降息的可能性約為 63%，而一個月前為 55%。

日元仍徘徊在近 38 年來的低點附近，周一盤中下跌 0.1%，至 1 美元兌換 161.03 日元，距離上周五觸及的 38 年低點 161.27 僅一步之遙。