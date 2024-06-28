盤後速報 - 騰輝電子-KY(6672)次交易(2)日除息3.35元，參考價81.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
騰輝電子-KY(6672-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.35元。
首日參考價為81.05元，相較今日收盤價84.40元，息值合計為3.35元，股息殖利率3.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|84.40
|3.35
|3.97%
|0.0
|2023/06/21
|86.7
|3.6
|4.15%
|0.0
|2022/06/21
|81.4
|6.6
|8.11%
|0.0
|2021/06/18
|149.5
|3.2
|2.14%
|0.0
|2020/09/16
|85.5
|5.0
|5.85%
|0.0
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