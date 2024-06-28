search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 騰輝電子-KY(6672)次交易(2)日除息3.35元，參考價81.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

騰輝電子-KY(6672-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.35元。

首日參考價為81.05元，相較今日收盤價84.40元，息值合計為3.35元，股息殖利率3.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 84.40 3.35 3.97% 0.0
2023/06/21 86.7 3.6 4.15% 0.0
2022/06/21 81.4 6.6 8.11% 0.0
2021/06/18 149.5 3.2 2.14% 0.0
2020/09/16 85.5 5.0 5.85% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
騰輝電子-KY84.40.24%

鉅亨贏指標

了解更多

#價值低估股

中弱短強
騰輝KY

93.1%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty