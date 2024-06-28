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鉅亨速報

盤後速報 - 廣閎科(6693)次交易(2)日除息1元，參考價74.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

廣閎科(6693-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為74.4元，相較今日收盤價75.40元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 75.40 1.0 1.33% 0.0
2023/07/20 63.3 2.0 3.16% 0.0
2022/07/22 86.8 2.2222 2.56% 0.0
2021/08/09 80.2 0.1969 0.25% 0.0

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