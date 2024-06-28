盤後速報 - 廣閎科(6693)次交易(2)日除息1元，參考價74.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
廣閎科(6693-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為74.4元，相較今日收盤價75.40元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|75.40
|1.0
|1.33%
|0.0
|2023/07/20
|63.3
|2.0
|3.16%
|0.0
|2022/07/22
|86.8
|2.2222
|2.56%
|0.0
|2021/08/09
|80.2
|0.1969
|0.25%
|0.0
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