盤後速報 - 奈米醫材(6612)下週(7月8日)除權息1.2元，預估參考價160.27元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
奈米醫材(6612-TW)下週(7月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1元，合計股利1.2元。
以今日(7月1日)收盤價176.50元計算，預估參考價為160.27元，權息值合計為16.23元，股息殖利率0.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
奈米醫材(6612-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售。高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售。近5日股價上漲15.89%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|176.50
|0.2
|0.11%
|1.0
|2023/03/30
|126.0
|1.0
|0.79%
|0.0
|2022/04/07
|91.0
|0.5
|0.55%
|0.0
|2021/07/16
|62.2
|0.1
|0.16%
|0.0
|2020/06/19
|75.3
|0.5
|0.66%
|0.0
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