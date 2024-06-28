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鉅亨速報

盤後速報 - 奈米醫材(6612)下週(7月8日)除權息1.2元，預估參考價160.27元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

奈米醫材(6612-TW)下週(7月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1元，合計股利1.2元。

以今日(7月1日)收盤價176.50元計算，預估參考價為160.27元，權息值合計為16.23元，股息殖利率0.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

奈米醫材(6612-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售。高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售。近5日股價上漲15.89%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 176.50 0.2 0.11% 1.0
2023/03/30 126.0 1.0 0.79% 0.0
2022/04/07 91.0 0.5 0.55% 0.0
2021/07/16 62.2 0.1 0.16% 0.0
2020/06/19 75.3 0.5 0.66% 0.0

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