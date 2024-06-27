盤中速報 - 奈米醫材(6612)大漲7.1%，報173.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:43
奈米醫材(6612-TW)27日12:43股價上漲11.5元，報173.5元，漲幅7.1%，成交454張。
奈米醫材(6612-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為人工水晶體及其植入系統等相關產品之研發、製造及銷售。高階醫療器材之表面處理相關產品之研發、製造及銷售。
近5日股價上漲9.09%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+179 張
- 外資買賣超：+156 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+23 張
- 融資增減：+20 張
- 融券增減：0 張
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