盤後速報 - 鐿鈦(4163)下週(7月8日)除息3.5元，預估參考價119.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
鐿鈦(4163-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月1日)收盤價123.00元計算，預估參考價為119.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
鐿鈦(4163-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材用產品。精密扣件產品。微波開關產品。近5日股價上漲0.41%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|123.00
|3.5
|2.85%
|0.0
|2023/07/10
|138.0
|4.0
|2.9%
|0.0
|2022/07/11
|84.1
|2.5
|2.97%
|0.0
|2021/07/22
|88.2
|3.5
|3.97%
|0.0
|2020/08/28
|121.5
|0.0
|0.0%
|2.0
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