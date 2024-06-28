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鉅亨速報

盤後速報 - 鐿鈦(4163)下週(7月8日)除息3.5元，預估參考價119.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

鐿鈦(4163-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月1日)收盤價123.00元計算，預估參考價為119.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

鐿鈦(4163-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材用產品。精密扣件產品。微波開關產品。近5日股價上漲0.41%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 123.00 3.5 2.85% 0.0
2023/07/10 138.0 4.0 2.9% 0.0
2022/07/11 84.1 2.5 2.97% 0.0
2021/07/22 88.2 3.5 3.97% 0.0
2020/08/28 121.5 0.0 0.0% 2.0

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