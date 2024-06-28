盤後速報 - 皇鼎(5533)下週(7月8日)除息1.2元，預估參考價22.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
皇鼎(5533-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月1日)收盤價24.00元計算，預估參考價為22.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇鼎(5533-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。近5日股價下跌1.87%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|24.00
|1.2
|5.0%
|0.0
|2023/06/29
|19.35
|1.2
|6.2%
|0.0
|2022/06/09
|21.25
|1.0
|4.71%
|0.0
|2021/06/11
|16.0
|0.6
|3.75%
|0.0
|2020/06/29
|16.85
|0.5
|2.97%
|0.0
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