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鉅亨速報

盤後速報 - 皇鼎(5533)下週(7月8日)除息1.2元，預估參考價22.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

皇鼎(5533-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月1日)收盤價24.00元計算，預估參考價為22.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇鼎(5533-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。近5日股價下跌1.87%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 24.00 1.2 5.0% 0.0
2023/06/29 19.35 1.2 6.2% 0.0
2022/06/09 21.25 1.0 4.71% 0.0
2021/06/11 16.0 0.6 3.75% 0.0
2020/06/29 16.85 0.5 2.97% 0.0

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