盤後速報 - 佳穎(3310)下週(7月8日)除息4.3元，預估參考價97.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
佳穎(3310-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(7月1日)收盤價102.00元計算，預估參考價為97.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳穎(3310-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種連續沖壓模具及其另件、精密端子、五金另件。代理前項有關產品之進出口貿易業務。住宅及大樓開發租售。近5日股價上漲2.93%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|102.00
|4.2997
|4.22%
|0.0
|2023/07/11
|94.9
|3.0222
|3.18%
|0.0
|2022/07/12
|38.2
|2.1659
|5.67%
|0.0
|2021/07/28
|29.4
|1.4989
|5.1%
|0.0
|2020/07/03
|30.85
|2.0
|6.48%
|0.0
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