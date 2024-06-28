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鉅亨速報

盤後速報 - 佳穎(3310)下週(7月8日)除息4.3元，預估參考價97.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

佳穎(3310-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(7月1日)收盤價102.00元計算，預估參考價為97.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳穎(3310-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種連續沖壓模具及其另件、精密端子、五金另件。代理前項有關產品之進出口貿易業務。住宅及大樓開發租售。近5日股價上漲2.93%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 102.00 4.2997 4.22% 0.0
2023/07/11 94.9 3.0222 3.18% 0.0
2022/07/12 38.2 2.1659 5.67% 0.0
2021/07/28 29.4 1.4989 5.1% 0.0
2020/07/03 30.85 2.0 6.48% 0.0

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