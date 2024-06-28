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鉅亨速報

盤後速報 - 宏盛(2534)下週(7月8日)除息1元，預估參考價26.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

宏盛(2534-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月1日)收盤價27.15元計算，預估參考價為26.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏盛(2534-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 27.15 1.0 3.68% 0.0
2023/07/20 21.95 1.75 7.97% 0.0
2022/08/08 24.6 1.2 4.88% 0.0
2021/08/06 20.75 1.0 4.82% 0.0
2020/07/28 17.65 0.5 2.83% 0.0

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