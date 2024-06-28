盤後速報 - 宏盛(2534)下週(7月8日)除息1元，預估參考價26.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
宏盛(2534-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月1日)收盤價27.15元計算，預估參考價為26.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏盛(2534-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|27.15
|1.0
|3.68%
|0.0
|2023/07/20
|21.95
|1.75
|7.97%
|0.0
|2022/08/08
|24.6
|1.2
|4.88%
|0.0
|2021/08/06
|20.75
|1.0
|4.82%
|0.0
|2020/07/28
|17.65
|0.5
|2.83%
|0.0
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