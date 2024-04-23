鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為105元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.52元下修至5.45元，其中最高估值7.22元，最低估值4.99元，預估目標價為105元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.22(7.22)
|7.11
|7.56
|最低值
|4.99(4.99)
|6.12
|6.33
|平均值
|5.61(5.64)
|6.62
|6.95
|中位數
|5.45(5.52)
|6.55
|6.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,260,000
|21,678,000
|22,363,420
|最低值
|18,947,000
|20,178,000
|21,534,750
|平均值
|19,731,420
|20,831,370
|21,949,090
|中位數
|19,766,690
|20,772,000
|21,949,090
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.2
|2.68
|6.07
|5.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,423,522
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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