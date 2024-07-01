盤中速報 - 皇翔(2545)大漲7.16%，報59.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:12
皇翔(2545-TW)01日11:12股價上漲4元，報59.9元，漲幅7.16%，成交1,589張。
皇翔(2545-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
近5日股價下跌1.06%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-454 張
- 外資買賣超：-446 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：-166 張
- 融券增減：+2 張
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