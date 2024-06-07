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鉅亨速報

營收速報 - 皇翔(2545)5月營收9.39億元年增率高達360.76％

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 19:15

皇翔(2545-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣9.39億元，年增率360.76%，月增率-21.96%。

今年1-5月累計營收為45.73億元，累計年增率385.6%。

最新價為62.6元，近5日股價上漲1.95%，相關建材營造上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+106 張
  • 外資買賣超：-31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+137 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 9.39億 361% -22%
24/4 12.04億 628% -41%
24/3 20.46億 1807% 2327%
24/2 8,431萬 -60% -72%
24/1 3.00億 17% -66%
23/12 8.90億 90% -42%

皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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