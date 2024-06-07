營收速報 - 皇翔(2545)5月營收9.39億元年增率高達360.76％
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 19:15
今年1-5月累計營收為45.73億元，累計年增率385.6%。
最新價為62.6元，近5日股價上漲1.95%，相關建材營造上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+106 張
- 外資買賣超：-31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+137 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|9.39億
|361%
|-22%
|24/4
|12.04億
|628%
|-41%
|24/3
|20.46億
|1807%
|2327%
|24/2
|8,431萬
|-60%
|-72%
|24/1
|3.00億
|17%
|-66%
|23/12
|8.90億
|90%
|-42%
皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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