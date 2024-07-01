盤中速報 - 台康生技(6589)大漲7.07%，報96.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 13:03
台康生技(6589-TW)01日13:03股價上漲6.4元，報96.9元，漲幅7.07%，成交4,713張。
台康生技(6589-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
近5日股價上漲4.5%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-492 張
- 外資買賣超：-626 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+134 張
- 融資增減：+214 張
- 融券增減：+5 張
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