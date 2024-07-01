盤中速報 - 永信建(5508)大漲7.46%，報230.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:50
永信建(5508-TW)01日09:50股價上漲16元，報230.5元，漲幅7.46%，成交1,637張。
永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
近5日股價上漲1.66%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+710 張
- 外資買賣超：+693 張
- 投信買賣超：+71 張
- 自營商買賣超：-54 張
- 融資增減：-241 張
- 融券增減：-44 張
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