欠稅老面孔環亞飯店和黃任中各欠21.8億、19.35億 今年31.97億逾期豁免追不回
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 10:56
財政部於今（1) 日公告重大欠稅案件資料，全國重大欠稅案件公告件數有 915 件，總金額 895.12 億元，與 112 年公告資料相比較，其中有 16 件因逾期豁免而減少 31.97 億元。環亞飯店以 21.8 億元的欠稅金額為全國第一，已故股市名人黃任中欠稅 19.35 億元為個人第一，都已霸榜 15 年，要到 121 年 3 月 4 日才逾期。
台北市國稅局指出，一般欠稅的逾期豁免期限最高是 15 年，但以環亞和黃任中兩案，皆為 96 年 3 月 5 日修正前已移送執行尚未終結之案件，因修法規定，截至 106 年 3 月 4 日欠繳稅捐金額達新臺幣 1,000 萬元者，仍得繼續執行，故執行期間是到 121 年 3 月 4 日，所以至今仍在公告的欠稅大戶榜上。
根據財政部統計，本次公告轄內欠稅大戶名單，個人累計欠稅逾 1,000 萬元者計 145 件，營利事業累計欠稅逾 5,000 萬元者計 112 件，合計 257 件。
全國主要的大欠稅戶仍以長期霸榜的熟面孔為主，首先是環亞飯店以 21.8 億元的欠稅金額排名第一，黃任中欠稅 19.35 億元居第二位，第三為高雄的黃承志家族欠稅 15.12 億元；黃任中的姐姐夏黃新平欠繳綜合所得稅 12.64 億元，排名第四。松竹皇宮大酒店欠營業稅和營所稅共計 11.52 億元，排名第五。
財政部指出，於每年 7 月 1 日公告個人累計欠稅超過新臺幣 1,000 萬元或營利事業累計欠稅超過 5,000 萬元之確定案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等，公告期間自 113 年 7 月 1 日至同年 12 月 31 日，分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。
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