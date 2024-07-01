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鉅亨速報

盤中速報 - 亞翔(6139)大漲7.28%，報258元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:35

亞翔(6139-TW)01日09:35股價上漲17.5元，報258.0元，漲幅7.28%，成交7,961張。

亞翔(6139-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

近5日股價上漲6.89%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,940 張
  • 外資買賣超：-2,179 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+235 張
  • 融資增減：+661 張
  • 融券增減：+44 張

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