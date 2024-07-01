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鉅亨速報

盤中速報 - 藥華藥(6446)急拉4.07%報586.0元，成交1,618,000張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:28

藥華藥(6446-TW)近5分K漲速4.07%，01日09:28報586.0元，成交1,618,000張，今日漲幅為4.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

藥華藥(6446-TW)近5日股價上漲16.06%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.61%。櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,563 張
  • 外資買賣超：+2,818 張
  • 投信買賣超：+653 張
  • 自營商買賣超：+92 張
  • 融資增減：+937 張
  • 融券增減：+131 張

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