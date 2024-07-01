中國6月財新製造業PMI升至51.8 寫下2021年6月來最高紀錄

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-01 10:30

中國 6 月製造業景氣持續上升，供需保持擴張，但在擔心競爭加劇和市況轉弱的情況下，企業家樂觀情緒明顯下降。

《財新網》周一（1 日）公布的數據顯示，6 月財新製造業採購經理人指數（PMI）為 51.8，較 5 月上升 0.1 個百分點，連續八個月高於榮枯線，寫下 2021 年 6 月來最高紀錄。

國家統計局周日公布的 6 月製造業 PMI 為 49.5，與上月持平，連續兩個月低於榮枯線。

製造業企業家的樂觀情緒顯著下降，6 月生產經營預期指數仍處於擴張區間，但較上月下降逾 3 個百分點，為 2019 年 12 月以來的最低。企業家主要擔憂經濟下行壓力依然較大，以及市場競爭激烈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6 月製造業景氣依然維持向好，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，就業收縮幅度有所改善，但企業家的樂觀情緒明顯下降。市場信心不足和有效需求不足仍是經濟面臨的極大挑戰。